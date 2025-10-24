Udinese News – Runjaic e i dubbi sugli 11 iniziali: i ballottaggi

Per trovare i primi tre punti in casa e dopo tanto tempo, mister Runjaic deve valutare al meglio quali saranno gli 11 titolari. I ballottaggi che potrebbero essere in maggior rilievo sono tre al momento e in zone del campo separate tra di loro. Ecco i dubbi attuali nell'Udinese .

A centrocampo il nome di Ekkelenkamp (55%) ha avuto risonanza già all'inizio della settimana. Runjaic non vede Lovric e il ballottaggio sarebbe con Piotrowski (45%). Entrambi i giocatori dispongono di gamba e fisicità, elementi che potrebbero dare maggior solidità alla fase difensiva. Sulla fascia sinistra Kamara (60%) parte preferito rispetto a Zemura (40%) per gli stessi motivi fisici.