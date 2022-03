Udinese – Il suo momento è unico / Una prestazione incredibile

La squadra bianconera si avvicina al prossimo incontro di campionato. Si parla di una situazione difficile, ma bisogna dare tutto

Il team bianconero continua a lavorare in vista dell'ultimo spezzone di stagione. Sono ancora dieci le partite che separano la squadra allenata da Gabriele Cioffi dalla nuova stagione. Per il momento c'è ancora una salvezza da ipotecare e poi bisogna dare il massimo nelle restanti partite. La prima occasione per assicurarsi un'altra stagione nella massima serie del calcio italiano potrebbe essere proprio settimana prossima, quando la squadra scenderà in campo alla Dacia Arena per affrontare il Cagliari allenato da Walter Mazzarri. I tre punti garantirebbero la presenza nella massima serie ed una situazione di stabilità con la possibilità di giocarsi gli ultimi incontri senza l'acqua alla gola. Nel frattempo, mentre sul campo del Bruseschi continuano gli allenamenti, c'è un nazionale che sta facendo faville: il protagonista.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo è da diverso tempo un punto fisso della sua nazionale. Stiamo parlando dell'Argentina, una delle squadre che lotterà per vincere il prossimo mondiale. Il talento che continua a monopolizzare la scena è il terzino destro Nahuel Molina, che da un anno a questa parte continua a sorprendere tutti con le sue giocate e la sua idea di gioco. Non è un caso se il commissario tecnico Lionel Scaloni non riesce più a fare a meno di lui. Ecco come si è comportato ieri sera il talento delle zebrette.

La partita

Vittoria larghissima per un Argentina che ha già ipotecato la qualificazione alla prossima rassegna iridata. In questo match è riuscita a vincere per 3-0 contro un Venezuela che non ha più nulla da chiedere alla sua competizione. Come detto in precedenza, è sceso in campo il talento di Molina che ha giocato per ben tutti e novanta i minuti. Le notizie e le novità sulla società bianconera non terminano qua. Scopri tutti i dettagli sul nome di mercato che vuole a tutti i costi Gabriele Cioffi: un attaccante con caratteristiche uniche <<<