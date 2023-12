Udinese – Super traguardo Ehizibue, raggiunto un primato importante

Kinglesy Ehizibue non può fare altro che festeggiare il traguardo raggiunto proprio ieri nella sfida contro il Torino. Ecco tutti i dettagli

Un nuovo super record per il laterale Kinglsey Ehizibue. Il terzino nigeriano con la presenza contro il Torino ha raggiunto il traguardo dei cento match nei migliori cinque campionati europei. Più precisamente 69 con la maglia del Colonia e 31 con quella dell'Udinese. Un traguardo che non va assolutamente sottovalutato e che da anche merito al calciatore per i sacrifici fatti soprattutto nell'ultimo anno.