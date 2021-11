Notizie Udinese – Svelata la maglia per i 125 anni di storia

L'Udinese ha svelato la maglia che i bianconeri indosseranno domenica in occasione del 125° compleanno del club

Il 30 novembre sarà un giorno speciale: l' Udinese compierà 125 anni di storia. Tuttavia, la festa inizierà due giorni prima, in occasione del match contro il Genoa alla Dacia Arena. La società ha già annunciato diverse sorprese, tra cui quella di una maglia celebrativa che sarà la terza divisa per tutta la stagione 2021/2022. Su Instagram, il club friulano, ha svelato l'intero kit. Andiamo a scoprirlo.

Finalmente è stata svelata la terza divisa: maglia Anniversary che celebra la storia del club attraverso i loghi storici che hanno caratterizzato le divise bianconere. L'intero kit è stato realizzato con tessuto proveniente al 100% da plastica riciclata e certificato secondo il più importante standard internazionale per la produzione sostenibile di indumenti e prodotti tessili. Ancora una volta, l'Udinese si dimostra attenta a queste tematiche sensibili ed importanti. Siete curiosi? Vi piacerà tantissimo. Di seguito, le immagini pubblicate dalla società friulana, tramite il proprio profilo Instagram.

La maglietta è completamente nera e a girocollo. Il backneck è personalizzato con il logo del club su fondo nero e la scritta ''125 ANNI DI PASSIONE'', mentre nel retrocollo esterno, in rilievo e tono su tono appare la scritta 1896-2021. Il corpo anteriore della maglia è caratterizzato da un’ampia banda verticale e centrale, tono su tono, all’interno della quale sono stati inseriti i loghi che hanno scandito le tantissime stagioni dell'Udinese. Avrete potuto notare che non è stato inserito il logo classico del club, ma quello speciale appositamente realizzato per questa stagione storica e che richiama l’anno di fondazione, i 125 anni di storia e la classica V nera rovesciata. Il kit è completato da pantaloncini neri con coulisse bianche e calzettoni neri con sottile riga bianca sul bordo superiore. Nel frattempo, torniamo a parlare di mercato. Pierpaolo Marino ha messo gli occhi su un giovane difensore. Ecco chi è <<<