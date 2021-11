News Udinese – Le ultime dall’allenamento / Sorpresa che sa di normalità

I giocatori si sono trovati ieri pomeriggio sui campi d'allenamento. Prima di festeggiare i 125 anni del club. Le ultime

Il team bianconero continua a lavorare intensamente, bisogna cancellare il prima possibile lo zero arrivato sul campo del Torino. Motivo per cui la squadra si è ritrovata puntualissima, ieri pomeriggio, sui campi del Bruseschi. Il tecnico Gotti ha voglia di sorprendere e continua a studiare le possibili nuove soluzioni. Si parla di conferma del passaggio a quattro , anche perché voluto da diversi giocatori. Per il momento quelle che circolano restano solo voci, dato che il tecnico non ha ancora preso la decisione definitiva. Si continua a fare il possibile per poter ottenere la forma migliore, da parte di tutta la squadra. Intanto andiamo a vedere come sono andati gli allenamenti .

Come detto in precedenza, ieri è stata organizzata una seduta pomeridiana. Tutto il gruppo agli ordini di mister Gotti ha svolto diversi esercizi sia tecnici che tattici. Prima di tutto però ci sono state le classiche fasi di attivazione. Per concludere dopo tutti questi esercizi, non è stato concessa la partitelle. Un programma diverso dal solito, proprio perché ci si vuole concentrare sulle possibili varianti del nuovo modulo. L'appuntamento è stato rinnovato per oggi pomeriggio. Non è facile trovare una quadra o trovare una soluzione, ma il tecnico sa che darà tutto. Intanto non perdiamoci la novità che arriva direttamente dal campo.