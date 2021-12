News Udinese – Torna a splendere / Ecco cosa può fare Cioffi

Il giocatore bianconero ha deliziato tutti con un'ottima doppietta ieri sera. Ora tocca al nuovo tecnico trovarli un posto tra i titolari

Redazione

Ieri tutti si aspettavano molto da lui, non ha tradito le aspettative ed anzi, ha giocato in maniera sublime, riuscendo a far esultare i tifosi in ben due occasioni differenti. Stiamo parlando di Nacho Pussetto, probabilmente il giocatore che più di tutti doveva e poteva rilanciarsi ieri pomeriggio alla Dacia Arena. L'attaccante argentino non si è fatto sfuggire l'occasione ed ha trafitto per ben due volte la squadra calabrese. Ora diventa difficile farlo accomodare in panchina e tocca a Gabriele Cioffi trovarli un posto nel team. Sono diverse le possibilità e vedremo come verranno sfruttate. Sicuramente il tecnico ha già un piano in testa.

Titolare

La prima possibilità è quella di un rilancio da titolare, ma questo comporterebbe la panchina per uno tra Deulofeu e Beto, di conseguenza questa resta l'ipotesi più remota. Si potrebbe adattare il modulo e passare ad un 3-4-1-2 sicuramente più offensivo, ma che permetterebbe alla squadra di far giocare assieme i tre tenori. Anche se, come suol dire, squadra che vince non si cambia. Contro il Milan la vittoria non è arrivata, ma la prestazione è stata così convincente che diventa difficile mettere qualcuno da parte. Oppure provare un, pur sempre, rischioso cambio di modulo. Ecco un'altra possibile soluzione.

Dalla panchina

Le partite rimangono spesso sul filo dell'equilibrio, non a caso sono tanti i pareggi che ha fatto l'Udinese in questa prima parte di stagione. I cambi potrebbero avere un peso incredibile e fondamentale. In questa situazione, deve essere bravo il neo-tecnico a far capire che tutti possono fare la differenza, anche dalla panchina. In questo modo si allerterebbero anche i titolari e tutta la squadra non potrebbe far altro che beneficiarne.