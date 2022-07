Notizie Udinese | Svista Chelsea: confusa l’Udinese con un altro club italiano

Infatti i blues si sono resi autori di una gaffe sui propri canali social che ha fatto storcere il naso ai tifosi dell'Udinese. La pubblicazione del post, che serviva per infuocare l'ambiente in occasione di questa partita dal respiro europeo per i friulani, ha avuto un esito completamente opposto a quello sperato. Questo il messaggio, ovviamente in lingua inglese, apparso su Twitter: "Tutte le news che ti servono in vista del nostro viaggio in Italia per affrontare l'Udinese!". Informazioni del tutto errate, visto che sotto questo messaggio parte un video dei blues contro i bianconeri...sbagliati! Si perché all'interno di questa rappresentazione, vengono riprodotti gli highlights delle migliori azioni degli inglesi contro la Vecchia Signora. Scopriamo la reazione del web.

La cosa che sorprende maggiormente è che in pochi si sono accorti dell'evidente abbaglio. Qualche tifoso friulano suggerisce: "Parlate dell'Udinese e postate un irrilevante video della Juventus", qualcun altro sbotta e altri ancora la prendono sul ridere. Quello che è certo è che a più di due ore dalla pubblicazione, i blues non hanno ancora rimosso il video contente informazioni sbagliate sul match di venerdì. Forse la causa è solo lo scarso appeal del nostro campionato all'estero, o magari solo una cantonata. Eppure gli "italiani" nella formazione inglese non mancano (Da Koulibaly a Marcos Alonso, passando per nostri connazionali Jorginho ed Emerson Palmieri). Poco male, toccherà alla formazione di casa farsi riconoscere tramite una bella prestazione, in un'occasione che comunque rimane molto stimolante per notare i progressi fatti in queste tre settimane di ritiro. Intanto, se non vuoi perderti le notizie di mercato dei friulani, ecco a te le ultime sui nuovi obiettivi <<<