Udinese-Tabor Sezana 1-1 / Commento del match: prima tappa completata

Dopo dieci minuti la prima grande occasione dell'Udinese, grande colpo di testa da parte di Beto ma un salvataggio miracoloso del portiere sloveno nega la gioia del vantaggio. Poco dopo, però, è il Tabor a portarsi in vantaggio grazie ad un ottimo taglio del numero nove e la corsa a rete. Non impeccabile nell'intervento Marco Silvestri. Bastano sei minuti ai bianconeri per ritrovarsi e mettere a segno il pareggio grazie ad un'ottima falcata di Success che serve Jajalo. Il giocatore ex Palermo non si fa pregare e mette la palla in rete. Al trentesimo è Success che continua a premere sull'acceleratore e cercare il vantaggio, ma ancora una volta arriva una grande parata. Dopo pochi minuti Beto ci riprova e va vicinissimo al gol del vantaggio, miracoloso l'estremo difensore avversario. Il primo tempo si conclude sul pareggio con un'Udinese in continua crescita, ma che non è mai riuscita a sfondare. Non perdere anche il commento della seconda frazione <<<