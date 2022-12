Udinese-Tabor Sezana / Il top ed il flop della prima amichevole: ecco l’MVP

La squadra di Andrea Sottil scende in campo per la prima amichevole dopo la pausa mondiale. Ecco come si sono comportati i protagonisti

Redazione

Oggi l'Udinese è sceso sul campo da gioco per il primo incontro dopo la pausa dovuta alla competizione mondiale che si sta giocando in Qatar. Nel corso di questo primo impegno abbiamo visto parecchi giocatori nuovi sul campo da gioco e che si sono fatti notare in ogni modo possibile. Alla fine la partita contro il Tabor Sezana (decimo nella prima serie del calcio sloveno) si è conclusa sul risultato di 1-1 con tutte e due le squadre che hanno fatto il possibile per vincerla. Oggi ci sono stati ben due giocatori che hanno sorpreso e fatto meglio delle aspettative, mentre allo stesso tempo c'è anche uno che si è mostrato ancora sottotono e forse non pronto.

Il miglior giocatore di questo incontro è senza ombra di dubbio Festy Ebosele, ad oggi non ha trovato molto spazio con Andrea Sottil, ma la sua velocità potrebbe essere un fattore nella seconda parte di stagione. Ogni volta che è riuscito a puntare un avversario, lo ha saltato di netto e il suo passo si potrebbe rivelare spaventoso. Parliamo ancora di un giocatore giovanissimo e con ampio margine di crescita. Dopo questa partita questa ennesima mossa dell'Udinese inizia a prendere forma. Assieme a lui si è confermato in ottima forma anche l'attaccante nigeriano Isaac Success che ha fornito un assist e si è reso pericoloso più volte nell'aria slovena.

Il flop — Si parla di una partita che vale praticamente nulla, ma la squadra bianconera ha preso un gol abbastanza sciocco su un taglio evitabile. L'attaccante del Tabor (inoltre) non tira un siluro, ma Silvestri si fa trovare impreparato. Il peggiore in campo è proprio il portiere ex Verona. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati nel corso di questo pomeriggio. Una partita che ci ha fatto scoprire parecchi giovani talenti. Ecco le pagelle di Udinese-Tabor Sezana <<<