News Udinese – I talentini bianconeri / Il loro approccio al campionato

La squadra bianconera continua il suo percorso di crescita. Sono diversi i nuovi giocatori. Ecco come si sono comportati quelli più giovani

La società bianconera ha iniziato con un nuovo progetto . Stiamo parlando di una squadra in grado di riuscire ad unire lo zoccolo duro che si è già formato nelle stagioni con i nuovi innesti che stanno mostrando cose molto interessanti. Tutti i giocatori acquistati durante il mercato estivo si stanno mostrando utili e disponibili alla causa. Fino ad ora quasi tutti hanno lasciato il segno e soprattutto hanno dei margini di crescita che fanno ben sperare in vista del futuro. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il loro girone d'andata . C'è chi ha giocato di più e chi di meno, ma tutti si sono mostrati pronti.

Quest'anno sono arrivate due esterni. Uno direttamente dall'Hellas Verona e l'altro dal Rennes. Diverse le cose in comune, sia sotto il punto di vista della velocità pura che anche sotto quello del dribbling. Probabilmente l'esterno italiano sa difendere un po' meglio, mentre il giocatore francese riesce ad essere più propositivo sotto porta. Stiamo comunque parlando di due giocatori classe 2002. In grado di poter crescere sotto tutti i punti di vista. Il primo ha trovato molto spazio in questo inizio di stagione, mentre per il secondo bisogna ancora lavorare, anche se la concorrenza di uno come Molina non aiuta. Andiamo a vedere gli altri due giovanissimi che l'Udinese si è assicurato.