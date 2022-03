Notizie Udinese / Pochi dubbi: ecco perché Samardzic non gioca più!

Ha iniziato la stagione nel migliore dei modi, con un gol e tantissime buone prestazioni. Nell'ultimo periodo, però, non trova più spazio

La squadra bianconera continua a lavorare compatta ed unita verso il prossimo incontro. Si parla di un match che potrebbe risultare fondamentale per diversi aspetti. La partita sarà giocata in quel della Dacia Arena questo sabato alle ore 15. La squadra allenata da Gabriele Cioffi se la dovrà vedere contro una diretta interessata nella corsa salvezza, stiamo parlando della Sampdoria allenata da Marco Giampaolo. Mentre i bianconeri si allenano sui campi del Bruseschi, ci sono diversi quesiti importanti come quello che riguarda un giovanissimo del club.Stiamo parlando di un talentino che aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi, ma ora come ora anziché guadagnare spazio lo sta perdendo.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo è tedesco con origini serbe ed è arrivato quest'estate da una delle società più importanti di tutta la Germania: RB Lipsia. Stiamo parlando di Lazar Samardzic, che ha fatto il suo ingresso tra i grandi in punta di piedi, ma dopo il gol decisivo contro lo Spezia ci si aspettava sempre più spazio per un talento cristallino come il suo. In realtà da quando è arrivato il nuovo tecnico Gabriele Cioffi, i minuti giocati si possono contare (praticamente) sulle dita di una mano. Scopri i motivi per cui il trequartista sta avendo sempre meno spazio.

Ecco perché

I motivi per cui nell'ultimo periodo sta giocando sempre di meno potrebbero essere due: il primo riguarda il processo di crescita e di conseguenza non voler caricare il talentino di troppe aspettative e di troppa importanza. La seconda motivazione potrebbe posizionare al centro del discorso il modulo opzionato dal mister toscano, si parla di un 3-5-2 radicato e che difficilmente vede variazioni come invece succedeva con Luca Gotti. Sta di fatto che bisogna valorizzare al meglio un giovanissimo campione come il tedesco.