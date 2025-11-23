Udinese – Il tandem d’attacco ha della ruggine: l’analisi su Zaniolo e Davis

I due attaccanti hanno dialogato molto poco e non hanno effettuato i tiri sperati nello specchio del Bologna

Lorenzo Focolari Redattore 23 novembre 2025 (modifica il 23 novembre 2025 | 12:26)

Il termine della sosta avrebbe dovuto portare freschezza e novità soprattutto per chi è rimasto al Bruseschi. La gara di ieri contro il Bologna ha evidenziato tutt'altro. In particolare Davis e Zaniolo non hanno inciso co e sperato, aumentando la sterilità nell'attacco dell'Udinese.

Davis ha smaltito l'infortunio nel corso di queste settimane e se togliamo la rovesciata mancata, la pesantezza nel giocare è stata avvertita. L'attaccante inglese è stato prevedibile nei movimenti effettuando poche sponde fisiche che sono il suo cavallo di battaglia.

Dall'altra parte Zaniolo ha effettuato una gara "vaga". Non ha inciso con giocate di livello o con occasioni particolari. Nella seconda frazione si è lentamente adagiato al ritmo arrendevole della squadra venendo poi sostituito. Il tandem d'attacco non ha pedalato all'unisono e il dialogo tra i due non è stato granché.