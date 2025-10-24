mondoudinese udinese news udinese Udinese – Tandem offensivo Zaniolo-Davis in pole! Il punto

udinese

Udinese – Tandem offensivo Zaniolo-Davis in pole! Il punto

Udinese – Tandem offensivo Zaniolo-Davis in pole! Il punto - immagine 1
Runjaic vuole le certezze: Zaniolo è in forma e Davis è il perno dell’attacco. Servono loro due per risolvere l’enigma Lecce
Lorenzo Focolari Redattore 

Dal primo marzo scorso, giorno in cui ha ottenuto l'ultima vittoria al 'Friuli' contro il Parma, l'obiettivo dell'Udinese rimane invariato: tornare a vincere in casa. In otto partite successive a quella contro i ducali, la formazione di Runjaic ha riscosso 3 pareggi e ben 5 sconfitte.

La Gazzetta dello sport mette in evidenza questa situazione e chiarisce che, per cercare di conquistare i tre punti contro il Lecce, il tecnico si affiderà alla coppia di attaccanti che considera titolare, composta da Nicolò Zaniolo e Keinan Davis. Il primo ha finalmente trovato il gol in campionato segnando la sua prima rete con la maglia dell'Udinese a Cremona.

Il secondo, in questa stagione, ha già messo a segno due reti, ma entrambe in trasferta: al 'Friuli' non segna dal 25 novembre 2024, nella partita Udinese-Empoli. Le ultime di mercato  Iker Bravo ai saluti? La verità sul calciatore spagnolo<<<<

Leggi anche
Udinese News – Runjaic e i dubbi sugli 11 iniziali: i ballottaggi
Buongiorno Udinese \ Ecco le prime pagine dei giornali

© RIPRODUZIONE RISERVATA