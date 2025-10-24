Udinese – Tandem offensivo Zaniolo-Davis in pole! Il punto

Runjaic vuole le certezze: Zaniolo è in forma e Davis è il perno dell’attacco. Servono loro due per risolvere l’enigma Lecce

Lorenzo Focolari Redattore 24 ottobre - 09:00

Dal primo marzo scorso, giorno in cui ha ottenuto l'ultima vittoria al 'Friuli' contro il Parma, l'obiettivo dell'Udinese rimane invariato: tornare a vincere in casa. In otto partite successive a quella contro i ducali, la formazione di Runjaic ha riscosso 3 pareggi e ben 5 sconfitte.

La Gazzetta dello sport mette in evidenza questa situazione e chiarisce che, per cercare di conquistare i tre punti contro il Lecce, il tecnico si affiderà alla coppia di attaccanti che considera titolare, composta da Nicolò Zaniolo e Keinan Davis. Il primo ha finalmente trovato il gol in campionato segnando la sua prima rete con la maglia dell'Udinese a Cremona.

Il secondo, in questa stagione, ha già messo a segno due reti, ma entrambe in trasferta: al 'Friuli' non segna dal 25 novembre 2024, nella partita Udinese-Empoli.