News Udinese – Tante, troppe assenze / Il punto sul finale di stagione

L'Udinese ha abbandonato ieri pomeriggio ogni sogno di raggiungere l'ottava piazza finale, per quale motivo i bianconeri non potranno ambirci

Redazione

L'Udinese ha lavorato molto bene nel corso di questa annata, ma dopo la sconfitta della precedente giornata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano si abbandona ufficialmente ogni chance che possa portare a raggiungere l'ottavo posto finale. Il team guidato dal tecnico Andrea Sottil era partito in maniera straordinaria lo scorso settembre, ma dopo nove mesi e mesi di lavoro la soluzione finale non è nient'altro che un possibile piazzamento nella parte sinistra della classifica (attualmente anche molto difficile da raggiungere). Ecco per quali motivi i bianconeri non sono riusciti a fare la differenza e soprattutto dovranno accontentarsi dell'ennesima stagione nell'anonimato.

Gli infortuni spesso non sono un alibi valido e credibile, ma in questo caso possiamo fare un'eccezione. I friulani hanno fatto a meno di molti giocatori importanti o meglio fondamentali nel corso di tutta l'annata. Bisogna ricordare che il numero dieci del team è stato fuori per gran parte dell'annata, stiamo parlando di Gerard Deulofeu. Il ragazzo spagnolo ha dimostrato di spostare gli equilibri all'interno di questo team e non poterlo avere a disposizione è sicuramente un vero e proprio peccato. Allo stesso tempo, non solo lui è stato costretto a più di qualche giornata in fuori dai possibili convocati per via di un guaio fisico.

Gli altri K.O. — Una stagione tribolata anche per il numero nove Beto. Il giocatore ha fatto fatica a prendersi una maglia da titolare per via dello strappo subito l'anno scorso contro il Venezia che ha anche compromesso parte della preparazione. Nella seconda parte di annata si è fermato più volte per via di un problema alla schiena. Non solo i gemelli del gol bianconero, ma anche Ehizibue, Success, Masina sono stati spesso ai box e ricordiamo il loro apporto fondamentale. Sicuramente una dose di sfortuna ha fatto la differenza nel corso di tutta l'annata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio. Ecco le pagelle di Fiorentina-Udinese <<<