Udinese News – Tegola in casa bianconera: stop lungo per un top! Il punto

Il cambio tra Kamara e Zemura durante la partita contro il Bologna non è avvenuto per la consueta sostituzione tra i due giocatori. Il numero 11 dell'Udinese ha lasciato il campo visibilmente zoppicante e, nelle ultime ore, il franco-ivoriano ha appreso che dovrà restare a riposo per almeno tre settimane per curare il suo piede sinistro che ha dovuto trascinare fuori dal campo dopo l'ennesima partita da titolare, contro il Bologna.