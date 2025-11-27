Il cambio tra Kamara e Zemura durante la partita contro il Bologna non è avvenuto per la consueta sostituzione tra i due giocatori. Il numero 11 dell'Udinese ha lasciato il campo visibilmente zoppicante e, nelle ultime ore, il franco-ivoriano ha appreso che dovrà restare a riposo per almeno tre settimane per curare il suo piede sinistro che ha dovuto trascinare fuori dal campo dopo l'ennesima partita da titolare, contro il Bologna.
Udinese News – Tegola in casa bianconera: stop lungo per un top! Il punto
L'infortunio interessava la zona della caviglia del 31enne di Saint-Denis, inizialmente non sembrava grave, ma ulteriori esami hanno rivelato l'entità del problema. Kamara deve prendersi una pausa, mentre per quel ruolo, avendo iniziato la stagione con intenzione, solo per poi perdere la propria continuità di prestazioni. Zemura sarà a disposizione fino al 21 dicembre, giorno della partita Fiorentina-Udinese.
Dopodiché, sarà costretto ad accettare la convocazione dalla nazionale dello Zimbabwe, che ha ottenuto il pass per la fase finale della Coppa d'Africa, in programma dal 21 dicembre 2025 al 18 gennaio 2026. Si prevede che Zemura scenda in campo il 22 contro l'Egitto. Inoltre, la Coppa d'Africa potrebbe portare via a Runjaic anche Okoye e Bayo.
