UDINESE – Tegola pesante per Runjaic: un big si ferma

Brutte novità per l'Udinese. In questi momenti è appena uscito il risultato degli esami clinici relativi a Arthur Atta, che si è infortunato durante la partita di Coppa Italia contro la Juventus. Il calciatore potrebbe rimanere fuori per almeno tre settimane a causa di una lesione al bicipite femorale della gamba sinistra.
Mister Runjaic perde un big per la prossima gara a causa di una lesione: il club rimane in attesa per sapere i tempi di recupero
Eccoil comunicato ufficiale del club sull'infortunio di Atta:
"Udinese Calcio informa che, in seguito agli esami clinici effettuati, Arthur Atta ha subito una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Il centrocampista ha già avviato il percorso di riabilitazione e sarà sottoposto a valutazioni settimanali da parte del personale medico per pianificare il suo ritorno in campo. "
Ecco che Runjaic dovrà trovare il giusto sostituto per affrontare la prossima sfida in attesa di sapere quanto starà fuori Atta.
