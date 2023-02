Udinese – Tegola Sottil: filtra pessimismo per Ebosse – rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. I bianconeri escono sconfitti dall'ennesimo scontro e ora vedono ridursi le proprie speranze di giocare per la prima volta la Conference League. Partita a rilento, bisogna sottolineare, ancora una volta, come sia stata troppo disattenta sia in fase difensiva che in quella offensiva. Per carità, la prestazione c'è stata, tardi, ma i friulani devono di nuovo fare i conti con il bottino vuoto e rimandare i tre punti alla prossima giornata.