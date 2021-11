Notizie Udinese – Tempo di bilanci: non si può più sbagliare

Con la terza sosta stagionale, è tempo di fare un bilancio. L'Udinese ha le potenzialità per fare qualcosa in più

Partiamo subito facendo il paragone con lo scorso anno. Nell'ultimo campionato, dopo dodici giornate, l'Udinese occupava il decimo posto in classifica a quota quindici punti. La squadra di Gotti aveva pagato un brutto inizio di stagione per poi recuperare con le vittorie in trasferta a Roma e Torino. Quest'anno, nonostante la rosa più completa e competitiva, i friulani hanno un punto in meno. Tuttavia, in estate c'è stata una mini rivoluzione che ha visto la partenza di due big e l'arrivo di tanti nuovi giocatori. Un periodo di assestamento è più che normale. E’ anche vero, però, che dai bianconeri ci si aspetta sicuramente qualcosa in più. Andiamo a vedere nel dettaglio chi sta spiccando in questo inizio di stagione.