News Udinese – Il tempo della verità / Ora o mai più

Domenica pomeriggio, Gabriele Cioffi è intenzionato a concedere una chance ad Isaac Success. Il nigeriano non puù fallire, si gioca tutto

Redazione

L'Udinese ha voglia di tornare a scendere in campo. Il team bianconero si sta allenando duramente al Bruseschi in vista della gara di domenica contro il Torino. I friulani sono reduci da tre sconfitte (2 in campionato ed 1 in Coppa Italia) ed un pareggio. Alla Dacia Arena non sono ammessi passi falsi. I ragazzi di mister Cioffi vogliono riscattare il ko dell'andata, ma soprattutto tornare a conquistare i tre punti. In vista del prossimo match, un calciatore è pronto a stupire tutti. Ecco di chi si tratta.

Isaac Success

Complice l'assenza di Gerard Deulofeu causa squalifica, molto probabilmente, domenica, Isaac Success partirà da titolare. Fin qui, l'ex Watford ha giocato quattro partite dal primo minuto. Il bottino? Un gol e due assist. Niente male. Il classe '96 è stata una piacevole sorpresa. Ad Udine sono rimasti tutti piacevolmente colpiti dalle sue qualità. Attenzione però, ad un problema da non sottovalutare. Il nigeriano è soggetto a continui piccoli infortuni che limitano la sua crescita. C'è un dato che fa paura. Negli ultimi sette anni è stato fuori per un totale di 744 giorni. Da quando è arrivato ad Udine, ha già saltato le prime sette giornate sia per una gastroenterite che per un problema al polpaccio. Se solo riuscisse a limitare tutti questi problemi diventerebbe un giocatore clamoroso. Non a caso, quest'anno, appena ha ritrovato la forma migliore, ha fornito prestazioni convincenti.

Torino

In molti volevano vedere Success titolare già a Genova quando poi alla fine gli fu preferito Deulofeu in extremis. Finalmente, domenica avrà questa chance importane. Success ha davanti a sé una di quelle occasioni che capitano ogni tanto durante una stagione. Non dovrà sprecarla. Contro il Torino dovrà fare da collegamento tra centrocampo e attacco con quella purezza tecnica e quella potenza fisica che lo contraddistinguono. Nel frattempo, ecco le probabili formazioni <<<