Il mercato ha fornito a Runjaic la rosa definitiva per la stagione 2025/26. Ora spetta all'allenatore, che non adopera rigide schemi tattici, ottimizzare le risorse a sua disposizione. I giornali cercano di delineare i moduli che potrebbero essere utilizzati con i calciatori di questa nuova Udinese. Si inizia col 3-5-2, che fa parte della storia della squadra. Un modulo che può trasformarsi in 3-4-2-1 con gli stessi giocatori e configurarsi come 4-4-2 sacrificando un difensore centrale per inserire Ehizibue nella linea difensiva destra, creando una sinergia con Zanoli e optare per Buksa al fianco di Davis in attacco.
Notizie Udinese – “La teoria dei tre moduli”: le opzioni “anti-Pisa”
La settimana è appena iniziata ma le possibili mosse di Runjaic per contrastare il Pisa, vengono già ipotizzate dai giornali
Tuttavia, ci sono altre opzioni, come il 4-3-1-2 con Zaniolo come trequartista alle spalle di due attaccanti (Davis e Buksa, ma anche Bayo e Iker Bravo). È difficile credere che Runjaic possa considerare seriamente questa idea. La stessa cosa vale per il 4-3-3. Zaniolo in posizione di attaccante destro si sentirebbe a suo agio, ma Iker Bravo potrebbe non trovarsi altrettanto bene dall’altro lato.
Insomma, tutto potrebbe accadere, ma si ha l'impressione che l’Udinese punterà molto sul 3-5-2. Le ultime notizie di mercato: I Pozzo fanno fuori un top a Gennaio? La verità <<<
