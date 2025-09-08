Notizie Udinese – “La teoria dei tre moduli”: le opzioni “anti-Pisa”

Il mercato ha fornito a Runjaic la rosa definitiva per la stagione 2025/26. Ora spetta all'allenatore, che non adopera rigide schemi tattici, ottimizzare le risorse a sua disposizione. I giornali cercano di delineare i moduli che potrebbero essere utilizzati con i calciatori di questa nuova Udinese. Si inizia col 3-5-2, che fa parte della storia della squadra. Un modulo che può trasformarsi in 3-4-2-1 con gli stessi giocatori e configurarsi come 4-4-2 sacrificando un difensore centrale per inserire Ehizibue nella linea difensiva destra, creando una sinergia con Zanoli e optare per Buksa al fianco di Davis in attacco.