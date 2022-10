Notizie Udinese | Teotino: “Sottil ha dato la voglia di giocare bene”

Il giornalista sportivo ha parlato a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio, del momento che stanno attraversando i bianconeri

Redazione

Che l'Udinese sia la sorpresa positiva non ci sono più dubbi. La squadra di Sottil viene da un periodo dove ha inanellato 8 risultati utili consecutivi, registrando la partenza migliore nella storia dei friulani in Serie A. Con i biancocelesti, domenica pomeriggio, è previsto un nuovo scontro diretto in grado di decretare definitivamente le ambizioni dei bianconeri: in caso di vittoria, l'Udinese scavalcherebbe proprio gli aquilotti e chiuderebbe il ciclo di big match avuto da metà settembre.

Di questo momento super positivo ha voluto parlare il giornalista Gianfranco Teotino a Maracanà, trasmissione in onda su TMW Radio: "Non è casuale. L'organizzazione di gioco, la voglia di dare ai giocatori anche sistemi e princìpi che possano portare a divertirsi di più non è solo una cosa di quest'anno. L'Udinese ha giocatori bravi già dallo scorso anno, ma Sottil quest'anno gli ha dato la voglia di giocare bene, per esempio". Parole che certificano la bontà del lavoro svolto dal tecnico piemontese in soli tre mesi dal suo arrivo.

Le parole di Teotino

Il noto giornalista ha proseguito parlando dei bianconeri come vera e propria scommessa di questo campionato: "La sorpresa? In assoluto l'Udinese, perché dopo aver perso col Milan ha inanellato una serie di risultati strepitosi, battendo anche le grandi. Non ha ancora un organico che gli consente di lottare per il titolo". Infine una chiosa proprio sul prossimo avversario dei friulani in campionato: "Io ci metterei anche la Lazio, che è una squadra solida e brillante. E' molto migliorata nella fase difensiva, il lavoro con Sarri ha funzionato e l'arrivo di Romagnoli ha dato solidità". " Cambiando rapidamente discorso, non perdere le parole del difensore Ebosse di ieri sera a Udinese Tonight. Ecco le dichiarazioni del neo arrivato <<<