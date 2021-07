Notizie Udinese – Si conclude il terzo giorno di ritiro

Il Mister ha regalato a tutto il gruppo squadra la mattinata libera. Andiamo a vedere il report della giornata

I giocatori sono arrivati al centro sportivo Bruseschi solo nel tardo pomeriggio, ma la seduta è stata molto intensa e caratterizzata da diversi esercizi palla al piede e tattici, in cui il mister cerca di sviluppare la sua nuova idea di gioco. Il cambiamento nello stile di gioco è stato confermato proprio dal coach e dalle sue parole dopo l'addio del fantasista argentino Rodrigo De Paul. Nella seconda parte l'Udinese ha giocato una partitella a campo ridotto , in cui si sono viste diverse belle giocate e anche più di qualche schema interessante. Per concludere l a squadra si è recata nella palestra in modo da poter continuare la fase di preparazione atletica e fisica. Alla fine di questa seduta mister Gotti ha rinnovato ad oggi l'appuntamento, con un altra doppia seduta , la terza di stagione. Andiamo insieme a vedere i prossimi impegni della squadra friulana.

Finalmente dopo ieri sera, tutti sono a conoscenza del primo e più importante impegno per la squadra. Il calendario è stato stipulato e il match è tutt'altro che semplice, dato che i bianconeri dovranno giocare contro gli altri bianconeri, quelli del capoluogo piemontese, carichi di entusiasmo per l'arrivo del nuovo mister Allegri. Inoltre l'Udinese vede anche gli obiettivi nel breve termine, dato che sabato prima della partenza per il ritiro austriaco disputerà la sua prima amichevole. L'avversario sarà l'ND Bilje squadra di seconda divisione slovena. Dopo l'aggiornamento dal ritiro, non perdere le mosse che la società ha deciso di attuare per l'attacco bianconero <<<