News Udinese – Le parole di Mister Gotti nella prima intervista stagionale

Ieri Mister Gotti ha rilasciato le prime dichiarazioni valide per la nuova stagione. Andiamo ad analizzare le varie affermazioni

Il mister nelle prime parole rilasciate dopo la fine del rapporto con il fantasista argentino Rodrigo De Paul, si sofferma sulla scelta del modulo che è stata fatta negli ultimi due anni. Rivelando che le decisioni erano state prese per far emergere le qualità e le caratteristiche del trequartista. Le nuove idee del Mister potrebbero andare in direzione contraria, a tal punto che potrebbe esserci uno stravolgimento delle posizioni in campo. Ecco le sue parole: