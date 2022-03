Udinese / Tesser esalta il passato: “Ho visto una bella squadra, sarà tosta”

L'Udinese c'è e lo sta dimostrando. Partita dopo partita le prestazioni della squadra di mister Cioffi sono andate salendo in maniera netta e continua. Tutto questo non sta passando inosservato e c'è chi ci tiene ad evidenziarlo.

Il doppio ex Attilio Tesser, attuale tecnico del Modena, che per 5 stagioni dal 1980 al 1985 è stato difensore dei bianconeri trasferendosi proprio dalla squadra azzurra non ha mancato, ovviamente, di parlare in merito al match di domani.