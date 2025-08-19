Test significativo quello che ha avuto luogo al Bruseschi, dove l’Udinese ha affrontato il Cjarlins Muzane, una squadra che si prepara a essere protagonista nella stagione di Serie D. I bianconeri hanno avuto l'opportunità di giocare, non partendo però dalla prima formazione ieri sera contro la Carrarese, in un incontro di 70 minuti terminato con il punteggio di 2-3 a favore degli ospiti.
Udinese – Altro test per Runjaic e i suoi al Bruseschi: il punto
La formazione di Runjaic si porta in vantaggio con il primo tiro in porta della partita, un grande tiro da fuori area di Modesto; Bayo, poi, riceve il passaggio di Kamara sul secondo palo ma non riesce a mandarla in rete. Il Cjarlins Muzane ristabilisce l'equilibrio con un rigore segnato da Marangon.
Pafundi è vicino al gol con un calcio di punizione, ma il primo a segnare è Bayo, che capitalizza su un pallone deviato in area.
Dopo diverse occasioni per i bianconeri, Marangon segna nuovamente per gli arancioni con un tocco da breve distanza.
Nel secondo tempo Sanchez prova a tirare da fuori, ma Basso riesce a respingere, mentre gli avversari segnano la loro terza rete grazie a Benomio, assistito da Tardivo dopo un’azione centrale. Pafundi cerca di farsi notare con un tiro dal limite, ma i difensori lo bloccano, e il Cjarlins Muzane torna in attacco con un tiro alto di Tardivo. Nel finale, Modesto riceve un passaggio lungo e calcia alto, così come Zarraga dalla distanza. Lo spagnolo mette anche in mezzo un pallone interessante che Pizarro riesce solo a sfiorare.
Questi sono minuti significativi, quelli di oggi, contro una squadra agguerrita, che permettono all'intera rosa di essere pronta per l'inizio del campionato, fissato per lunedì prossimo.
