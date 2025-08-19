Udinese – Altro test per Runjaic e i suoi al Bruseschi: il punto

Test significativo quello che ha avuto luogo al Bruseschi, dove l’Udinese ha affrontato il Cjarlins Muzane, una squadra che si prepara a essere protagonista nella stagione di Serie D. I bianconeri hanno avuto l'opportunità di giocare, non partendo però dalla prima formazione ieri sera contro la Carrarese, in un incontro di 70 minuti terminato con il punteggio di 2-3 a favore degli ospiti.