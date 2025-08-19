mondoudinese udinese news udinese Udinese – Altro test per Runjaic e i suoi al Bruseschi: il punto

Il campionato si fa sentire e Runjaic ne approfitta con un’amichevole al Bruseschi per testare affondo la squadra
Test significativo quello che ha avuto luogo al Bruseschi, dove l’Udinese ha affrontato il Cjarlins Muzane, una squadra che si prepara a essere protagonista nella stagione di Serie D. I bianconeri hanno avuto l'opportunità di giocare, non partendo però dalla prima formazione ieri sera contro la Carrarese, in un incontro di 70 minuti terminato con il punteggio di 2-3 a favore degli ospiti.

La formazione di Runjaic si porta in vantaggio con il primo tiro in porta della partita, un grande tiro da fuori area di Modesto; Bayo, poi, riceve il passaggio di Kamara sul secondo palo ma non riesce a mandarla in rete. Il Cjarlins Muzane ristabilisce l'equilibrio con un rigore segnato da Marangon.

Pafundi è vicino al gol con un calcio di punizione, ma il primo a segnare è Bayo, che capitalizza su un pallone deviato in area.

Dopo diverse occasioni per i bianconeri, Marangon segna nuovamente per gli arancioni con un tocco da breve distanza.

Nel secondo tempo Sanchez prova a tirare da fuori, ma Basso riesce a respingere, mentre gli avversari segnano la loro terza rete grazie a Benomio, assistito da Tardivo dopo un’azione centrale. Pafundi cerca di farsi notare con un tiro dal limite, ma i difensori lo bloccano, e il Cjarlins Muzane torna in attacco con un tiro alto di Tardivo. Nel finale, Modesto riceve un passaggio lungo e calcia alto, così come Zarraga dalla distanza. Lo spagnolo mette anche in mezzo un pallone interessante che Pizarro riesce solo a sfiorare.

Questi sono minuti significativi, quelli di oggi, contro una squadra agguerrita, che permettono all’intera rosa di essere pronta per l'inizio del campionato, fissato per lunedì prossimo. Le ultime di mercato: De Zerbi lo scarica a Marsiglia, Pozzo ne approfitta<<<

