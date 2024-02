Udinese – Testa al Genoa, tutti i dettagli sulla settimana bianconera

La testa della squadra bianconera è già al prossimo incontro con il Genoa di Alberto Gilardino. Ecco i dettagli in vista della sfida

L'Udinese ha già la testa al prossimo incontro di campionato con il Genoa di Alberto Gilardino. La squadra bianconera sa che deve fare la differenza sul campo da gioco per poter raggiungere dei traguardi di primissimo livello. Ecco i dettagli e il programma della settimana che arriverà.

Le idee del team sono chiare e ci sarà solo la giornata odierna di pausa, mentre da domani si torna a lavoro. Ricordiamo anche che la partita si giocherà di sabato sera, come all'Udinese non capitava dal match contro il Milan di qualche settimana fa, speriamo che in questo caso il risultato finale possa essere diverso.