Udinese – Testa al prossimo incontro di campionato: la rassegna stampa

L'Udinese continua a lavorare sui campi d'allenamento del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Mancano ancora diverse partite alla fine della stagione e l'obiettivo dei bianconeri è ancora e solo uno: la Conference League. Sono tante le situazioni che vanno valutate e soprattutto che non riguardano la società friulana, ma si vuole continuare a credere in quello che è qualcosa in più di un semplice sogno.