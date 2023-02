News Udinese – Thauvin l’arma segreta per conquistare un posto in Europa

L'Udinese ha ripreso ieri pomeriggio la preparazione sui campi del Bruseschi in vista dei prossimi incontri di campionato. Il match in programma sarà in casa contro una squadra in splendida forma: il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi stanno vivendo una situazione in classifica non proprio piacevole ed hanno grande voglia di ribaltare questo momento negativo. Allo stesso tempo si troveranno davanti delle zebrette che non vincono da diverso tempo e soprattutto non riescono più a rendere come nel corso dell'inizio di questa stagione. Motivo per cui si cercano delle possibili soluzioni per poter ritornare su quei livelli.