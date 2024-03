Notizie Udinese / Thauvin si carica il team: “La chiave del successo è…”

Florian Thauvin si carica ufficialmente la squadra bianconera sulle spalle e non lo fa solo sul campo, ma anche attraverso i social network. Proprio sui suoi canali parla in maniera chiara del futuro della sua squadra e soprattutto di cosa ha aiutato a vincere contro i biancocelesti precedentemente allenati da Maurizio Sarri.

Il calciatore ha condiviso parole sintetiche, ma che potessero fare breccia anche nel cuore dei tifosi: "La chiave del successo è la squadra". Come detto Florian ha preso una posizione chiara ed ha spiegato quale per lui è il futuro di questo team anche in vista dei prossimi incontri.