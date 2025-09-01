News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole

L'ex capitano francese si è congratulato sui social con gli ex compagni per la vittoria meravigliosa al Giuseppe Meazza

Con la vittoria ottenuta a San Siro, l’Udinese ha finalmente avviato il suo campionato, dopo il deludente pareggio nel match inaugurale. Il risultato di 1-2 in favore dei ragazzi di mister Runjaic contro l’Inter è il risultato di una prestazione di squadra molto solida, che ha trovato compattezza nonostante un mercato caratterizzato da numerosi trasferimenti in uscita.