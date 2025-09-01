mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole

News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole

L'ex capitano francese si è congratulato sui social con gli ex compagni per la vittoria meravigliosa al Giuseppe Meazza
Lorenzo Focolari Redattore 

Con la vittoria ottenuta a San Siro, l’Udinese ha finalmente avviato il suo campionato, dopo il deludente pareggio nel match inaugurale. Il risultato di 1-2 in favore dei ragazzi di mister Runjaic contro l’Inter è il risultato di una prestazione di squadra molto solida, che ha trovato compattezza nonostante un mercato caratterizzato da numerosi trasferimenti in uscita.

Un ex giocatore dell’Udinese, probabilmente l’addio più significativo per via del suo numero di maglia e del ruolo di capitano, ha elogiato i friulani. Attraverso una storia su Instagram, Florian Thauvin ha voluto esprimere il suo supporto per i suoi vecchi compagni dopo la vittoria al Meazza: “Brava Udinese”.

