Con la vittoria ottenuta a San Siro, l’Udinese ha finalmente avviato il suo campionato, dopo il deludente pareggio nel match inaugurale. Il risultato di 1-2 in favore dei ragazzi di mister Runjaic contro l’Inter è il risultato di una prestazione di squadra molto solida, che ha trovato compattezza nonostante un mercato caratterizzato da numerosi trasferimenti in uscita.
mondoudinese udinese news udinese News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole
udinese
News Udinese – Thauvin e i complimenti agli ex compagni: le parole
L'ex capitano francese si è congratulato sui social con gli ex compagni per la vittoria meravigliosa al Giuseppe Meazza
Un ex giocatore dell’Udinese, probabilmente l’addio più significativo per via del suo numero di maglia e del ruolo di capitano, ha elogiato i friulani. Attraverso una storia su Instagram, Florian Thauvin ha voluto esprimere il suo supporto per i suoi vecchi compagni dopo la vittoria al Meazza: “Brava Udinese”.
Non perdetevi le ultime notizie del mercato bianconero: Termina la parabola di Sanchez a Udine! I dettagli <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA