News Udinese – Florian Thauvin è il nuovo Deulofeu? Il paragone

Florian Thauvin si è caricato l'Udinese sulle spalle e l'esempio è arrivato proprio ieri nel corso della sfida contro la Salernitana. Nel corso di tutto l'incontro di campionato è stato imprendibile per i difensori del team della città campana. Non solo il cross perfetto per la rovesciata di Kamara, ma anche giocate di una qualità elevatissima.