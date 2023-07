Notizie Udinese – Parla Thauvin: “Mi sento bene, segnare mi da morale”

Il francese Florian Thauvinanche ieri è andato a segno in campionato e sta giocando in maniera davvero incisiva da inizio stagione. In queste prime due amichevoli sono arrivati tre gol contro avversari non irresistibili, ma il talento francese sta facendo degli importanti passi in avanti ad oggi va aggiunto che sembra un altro calciatore rispetto la stagione passata. Ecco le sue parole: "Queste gare sono importanti per prepararsi al campionato. Personalmente mi sento bene e segnare ancora mi dà morale". Le dichiarazioni non sono concluse: "Stiamo bene, lavoriamo bene tutti i giorni. Mi sento più attaccante, ma gioco dove serve per aiutare la squadra". Il calciatore è pronto per fare bene e ci proverà in tutti i modi possibili ed immaginabili. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul match di ieri sera. Ecco le pagelle dell'incontro <<<