News Udinese – Sottil: “Thauvin sta facendo vedere quello che vale”

Il tecnico Andrea Sottil ha parlato di questa prima settimana e mezzo di lavoro appena terminata.

Il tecnico Andrea Sottil ha detto la sua al termine della seconda amichevole stagionale. La squadra del Friuli Venezia Giulia nel ritiro austriaco è riuscita a vincere per ben cinque reti a una contro gli austriaci dell'Ask Klagenfurt. Un successo che immette fiducia nel team, anche perché l'incontro non è mai stato in bilico se non nella prima frazione. Alla fine dell'impegno, come detto in precedenza, ha fatto il punto il tecnico. Ecco le dichiarazioni che hanno messo in evidenza sia la condizione del team, ma anche il momento di forma che stanno vivendo alcuni giocatori come Thauvin nello specifico.

"Le amichevoli sono state programmate con difficoltà crescente. È stato un buon test a livello fisico". Sottil come sempre non è mai criptico e va direttamente al punto: "Ho scelto di far giocare due squadre per dare a tutti 45 minuti di gioco. Abbiamo fatto discretamente ad oggi ci manca ancora qualcosa, ma ci sta visto che siamo all'inizio del nostro ritiro". Il tecnico ha anche aggiunto: "Al momento è chiaro che le gambe non rispondono come dovrebbero, ma ci sta visto che abbiamo iniziato a lavorare da poco". Non solo dell'andamento del ritiro, ma ha parlato nello specifico del match giocato da Florian Thauvin.

Il francese è in formissima — "Quando parti dall’inizio è tutta un’altra storia, è arrivato da un campionato meno intenso, quello messicano, di tutt’altro spessore a livello fisico e tecnico-tattico". Non ha terminato qua: "Quest’anno è partito col piede giusto e sta facendo vedere quello che è. Mi auguro che continui così". L'Udinese da domani si rimetterà all'opera sui campi d'allenamento austriaci. Termina qua l'intervista post partita del mister delle zebrette. Adesso andiamo a vedere nel dettaglio tutte le ultime che arrivano dal mercato in entrata e in uscita. La squadra sta per chiudere la cessione di Becao: i dettagli <<<