News Udinese – Thauvin oggetto misterioso? / Il punto sulle prestazioni

Thauvin è diventato un oggetto misterioso per il club bianconero? Presto per dirlo con certezza, facciamo un punto sulle prestazioni

Redazione

Florian Thauvin è arrivato gli ultimi giorni di mercato per sostituire l'infortunato (a lungo termine) Gerard Deulofeu. Ci si aspettava molto da lui sin dai primi minuti, visto che stiamo pur sempre parlando di un Campione del Mondo con la Francia nel 2018. Ad oggi, però, le sue prestazioni non sono state proprio convincenti ed anzi hanno lasciato più di qualche dubbio. Bisogna ancora attendere un talento che è approdato nel nostro calcio da pochissimo tempo, ma nel complesso l'acquisto era stato fatto proprio per poter avere un attaccante pronto sin dalle prime battute. Questa garanzia sembra non poter essere fornita da Florian, ma andiamo ad analizzare le sue prestazioni.

Da quando è arrivato ad Udine solo un incontro con partenza dal primo minuto sui quattro giocati. Contro il Torino è arrivato l'esordio in una sconfitta per uno a zero e si è vista principalmente la ruggine che aveva accumulato il giocatore dopo qualche mese senza match. Poi una prestazione in crescendo contro il Sassuolo ed infine la prima maglia da titolare in quel di San Siro contro i neroazzurri. Dopo questi tre incontri sembrava essere finito il tempo di rodaggio e a farlo pensare ci sono state anche le parole di Marino nel corso della settimana, in cui ha evidenziato prestazioni di grande spolvero da parte del francese in allenamento.

Prestazione scialba — Poi ieri pomeriggio è arrivata una partita di livello veramente molto basso. Un secondo tempo che non va nemmeno vicino alla sufficienza. Il giocatore ha toccato pochissimi palloni e quei pochi che sono arrivati sui suoi piedi sono stati sprecati malamente. Un attaccante da cui ci si aspetta molto di più, anche perché è arrivato in Italia per poter sostituire Gerard Deulofeu (vero centro di questo team). Cambiando rapidamente discorso, ma restando sul tema partita. Non perdere tutti i voti assegnati ieri pomeriggio ai bianconeri. Ecco le pagelle di Udinese-Spezia <<<