Udinese / Thauvin: La parabola del folletto francese al servizio di Sottil

Dopo Vincenzo Iaquinta, la Dacia Arena potrà riabbracciare un campione del Mondo. Stiamo parlando di Florian Thauvin, attaccante transalpino arrivato dall'Om nella sessione invernale. Il giocatore francese ha debuttato nei 20’ finali con il Torino ed è apparso ancora lontano dalla forma migliore. Il tecnico Sottil è rimasto però soddisfatto: "Ha dato tutto quel che aveva". Florian Tristan Mariano Thauvin nasce il 26 gennaio 1993 a Orléans. Nella città francese famosa per aver dato i natali a Giovanna d’Arco, inizia a giocare nella periferia, dove nel 2007 va all’ Orléans e poi al centro tecnico federale di Clairefontaine, lontano dalla famiglia. A 15 anni, dopo aver quasi rischiato di smettere per una frattura vertebrale, Thauvin si sposta a Grenoble, dove esordisce in Ligue 2. Proprio in questa lega, nel 2011, si trasferisce in Corsica, al neopromosso Bastia che quell’anno raggiunge la Ligue 1 al primo colpo.

Il 2 settembre 2013, Florian Thauvin firma un quinquennale con il Marsiglia , squadra di cui è tifoso fin da piccolo: "Giocare qui era il mio sogno da bambino " . Non solo. Debutta in Champions, segna al Napoli al San Paolo, vince un Mondiale e parte per 18 milioni al Newcastle dove non rispetta le attese: 16 partite, sole 3 da titolare e a gennaio il ritorno in prestito a Marsiglia. In Provenza, Thauvin gioca 4 stagioni: 67 gol e 48 assist, incantando con le sue giocate al Velodrome. Eurosport lo elegge anche MVP della Ligue 2017/18.

Dal Messico al Friuli

Dopo il Mondiale la valutazione di Thauvin crolla e lui, in un fuori onda, si fa scappare: "Mi hanno offerto un contratto pazzesco, ma mio figlio ha 2 anni e non voglio che cresca a Marsiglia". I tifosi insorgono. Thauvin deve partire e va vicino al trasferimento in Italia. "Stavo per firmare col Milan, mi hanno fatto una proposta e io ho fatto una controproposta. Non sapevano se avrebbero giocato in Champions, Donnarumma e Çalhanoğlu erano in scadenza, non sapevano che budget avrebbero avuto. Io mi sono stancato di aspettare, il Tigres mi ha proposto un progetto ambizioso". Così Thauvin a 28 anni firma per 5 stagioni per i messicani. È il più pagato del campionato messicano. Thauvin delude però anche qui: 38 partite, 8 gol, 5 assist, 2 espulsioni. E ora tocca a Udine, con la speranza di rivedere quel giocatore tanto caro al Loco Bielsa. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. In queste ultime ore arrivano buone notizie. Il capitano è pronto per tornare <<<