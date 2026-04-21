L'Udinese nel corso dell'estate ha perso uno dei calciatori più interessanti delle ultime stagioni. Un talento di primissimo livello che ha risollevato l'umore e il valore tecnico della rosa dopo l'infortunio di Gerard Deulofeu. Nonostante tutto, Florian Thauvin ha parlato chiaramente e fatto il punto su quello che è stato il suo passato e quello che sarà il suo futuro. Un cenno all'Udinese ed alla trattativa che lo ha portato fuori da Udine non è mancato. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli oltre che le dichiarazioni del fantasista francese a L'Equipe.

Le dichiarazioni di Florian Thauvin

Thauvin e Colombo

Florian Thauvin ha esordito in questo modo parlando della sua avventura con l'Udinese al più importante quotidiano sportivo francese: "Nel corso di quest'estate ero convinto di restare in bianconero o al massimo andare alla Fiorentina. Comunque di restare in Serie A ed alla fine sono arrivato qua". Ha poi continuato: "Se resto al Lens? Non mi sono mai posto la domanda, ma posso dire che le cose qua vanno benissimo e di conseguenza perché non dovrei continuare il mio rapporto". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Kristensen verso l'addio? Ecco le dichiarazioni del difensore centrale danese <<<