News Udinese | Thauvin si presenta: “Sono rimasto impressionato dal club”

Il calciatore francese si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Inizia così la sua avventura in bianconero

Redazione

Oggi è il giorno di Florian Thauvin. Il fantasista francese, pezzo da novanta del mercato friulano, si è presentato ai suoi nuovi tifosi bianconeri. Ad inizio conferenza, il Direttore dell’Area Tecnica Marino ci ha tenuto a sottolineare e ringraziare la Proprietà per questo grande colpo in entrata: “Sono molto felice di poter presentare, anche se non ha bisogno di presentazioni, questo grande giocatore che tanto abbiamo ammirato in Ligue 1 e in Nazionale. Penso che ringrazieremo a lungo la Famiglia Pozzo per averlo portato qui a Udine, ci darà sicuramente quel tasso di qualità tecnica utile per sostituire Deulofeu".

Il nuovo acquisto commenta subito i primi giorni nel suo nuovo club: “I primi giorni sono andati benissimo. Volevo ringraziare la Società e il Direttore per aver fatto il possibile per farmi venire qui, in uno dei campionati migliori al mondo. Sono molto contento, il club è bellissimo. Sono rimasto impressionato per le strutture, lo stadio, il campo da gioco." Thauvin ha poi fatto il punto della situazione sulla sua condizione fisica e del ruolo che potrebbe ricoprire in squadra: “Ho fatto la preparazione con il Tigres, ma ho giocato poche partite in questa prima parte di campionato. Fisicamente sto bene, ma ho bisogno di qualche giorno di lavoro e minutaggio per dare il massimo".

Le parole di Marino — Pierpaolo Marino conclude la conferenza con altre parole di apprezzamento per il nuovo acquisto e fa il bilancio del mercato di gennaio bianconero: “Io penso che la presenza di Thauvin ci farà sognare. Il mio pensiero su di lui è positivo, farà di certo aumentare l’entusiasmo alla Dacia Arena. Il bilancio del mercato? Da un punto di vista dell’area tecnica, sono felice che sia finito. All’ultimo giorno di mercato sono arrivate offerte importantissime, qualsiasi altro club probabilmente avrebbe accettato quelle cifre, come quella che ci è arrivata per Beto, quello che avete letto è tutto vero. Se avessimo avuto una Proprietà meno appassionata e meno legata a questo club avremmo avuto brutte sorprese e ne saremmo usciti indeboliti… E invece ci siamo rinforzati". Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutti i retroscena sull'ultimo giorno di mercato. Sappiamo che le trattative possono nascere in pochi secondi. Rodrigo Becao ha rischiato la cessione: ecco in quale team <<<