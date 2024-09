Udinese – Thauvin al primo posto in una speciale classifica: il punto

Florian Thauvin è al primo posto in una speciale classifica. Il calciatore francese si sta superando giornata dopo giornata, le ultime

Florian Thauvin continua a stupire non solo sul campo da gioco, ma anche sotto il punto di vista dei numeri. Il calciatore francese, infatti, si è preso il primo posto in una speciale classifica della nostra Serie A. Un numero dato davvero interessante che fa anche capire lo stato di forma dell'attaccante ex Marsiglia.