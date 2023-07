News Udinese – Thauvin resterà? / La sorpresa della prima settimana

Florian Thauvin resterà in bianconero? Al momento è difficile saperlo con certezza, ma dopo la prima settimana di lavoro al Bruseschi è senza ombra di dubbio lui la sorpresa del momento. Ha giocato un match amichevole di tutto rispetto con grandi giocate sin dai primi minuti. Davvero notevoli le sue sgroppate, nonostante gli avversari non fossero di primissimo livello. Adesso non resta che continuare a vedere il suo progresso e se effettivamente si potrà giocare un posto da titolare con tutti gli latri compagni di squadra. Ad oggi il reparto offensivo è decisamente affollato e proprio per questo motivo si cercherà qualche cessione nell'imminente futuro. Vedremo se tra i papabili ci sarà anche Florian o altri profili. L'Udinese ha sempre sostenuto di volerlo confermare, ma i tentativi dalla Francia potrebbero fare la differenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. I neroazzurri si fanno sotto per Beto <<<