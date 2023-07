Calciomercato Udinese – Niente Lukaku? / Beto tra le alternative: il punto

I neroazzurri hanno abbandonato definitivamente la pista Lukaku. Andiamo a vedere nei dettagli quale potrebbe essere il suo sostituto

Il bomber bianconero Beto sappiamo benissimo che è sul mercato da inizio estate. Ieri è scaduta la sua clausola da 35 milioni di euro, ma al momento il club non ha ancora ricevuto delle offerte concrete per il suo cartellino. Da quando è arrivato in Serie A ha impressionato tutti per la sua progressione e soprattutto per la sua forza fisica. Si parla di un calciatore che ha messo in difficoltà tutte le difese, anche se alla fine ha messo a referto poco più di venti gol in due anni. Adesso tra le tante squadre che stanno facendo un pensierino sembra essersi inserita anche quella che ha giocato la finale di Champions League solo qualche mese fa.

La squadra di Simone Inzaghi deve sistemare urgentemente il suo attacco, soprattutto dopo la faccenda Lukaku che ha tenuto banco nel corso di tutto il fine settimana. Da un paio di giorni è ufficiale che il belga non rientrerà in quel di Milano e di conseguenza la dirigenza capitanata da Marotta e Ausilio vuole provare in tutti i modi a chiudere per un nuovo bomber il prima possibile. Sono davvero tanti i nomi fatti nelle ultime ore e tra tutti quelli sbucati c'è anche il portoghese dell'Udinese. Andiamo a vedere tutti i dettagli di questa trattativa.

L'affare in breve — Ad oggi per strappare Beto all'Udinese ci vogliono circa trenta milioni di euro. Stiamo parlando di una cifra che non è delle più convenienti, ma allo stesso tempo sappiamo benissimo che la squadra milanese troverebbe nel portoghese proprio quello che cerca da diverso tempo. Vedremo se potrebbe superare la concorrenza con il passare dei giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in entrata e in uscita. Ore importanti per il nuovo difensore. Rischia di svanire la pista che porta ad Ethan Ampadu <<<