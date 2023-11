News Udinese – Florian Thauvin è da Serie A? Il dubbio è legittimo

Quella di ieri per Thauvin è stata senza ombra di dubbio una prova tutt'altro che ottimale . Il calciatore ha sofferto le giocate difensive della Roma ed ha faticato ad entrare in gioco. Alla fine la sua prestazione si salva per la rete e per il buon colpo di testa, cose comunque non nelle corde del calciatore francese.

Alla fine della sfida la domanda che sorge spontanea è una sola: Florian Thauvin è un calciatore da Serie A? Il ragazzo dopo essere andato in Messico sembra non poter più raggiungere i livelli fatti vedere in Italia. In questo istante la situazione non è delle più semplici, ma chissà che il gol non lo possa rivitalizzare.