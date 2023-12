Udinese – Thauvin shock: “Ho sofferto di depressione…”

Florian Thauvin ha sorpreso tutti con le dichiarazioni rilasciate nelle ultime ore per la televisione francese Canal+. Ecco la raccolta di tutte le sue parole più importanti: "Ho sofferto di depressione ma non me ne sono reso conto da solo. Quando ho fatto la scelta di andare in Messico, volevo trovare un po’ più di tranquillità, meno pressione, sia da parte dei tifosi che dei media".