News Udinese – Parla l’MVP Thauvin: “Siamo concentrati sul campionato”

Il calciatore francese ha detto la sua al termine del primo incontro stagionale. Una squadra davvero incredibile in vista dei prossimi match

Florian Thauvin è senza ombra di dubbio il mattatore del match di ieri sera. Un po' tutti i tifosi si aspettavano il primo incontro in quel di Udine per vedere effettivamente quale era il suo livello di forma. Ieri sera è arrivata una conferma che fa ben sperare in vista della nuova stagione. Il calciatore sa di aver dato tutto sin dai primi minuti e di conseguenza si merita senza ombra di dubbio la possibilità di poter dire la sua sia in campionato che in coppa. Non perdere tutte le sue parole al termine del match di ieri. Ecco le dichiarazioni della seconda punta ex Marsiglia.

"È stata una bella partita di tutti contro un avversario organizzato. Abbiamo lavorato bene con il mister e lo staff tutta la settimana per affrontare al meglio questa gara e ora siamo concentrati sulla prima giornata del campionato". Parole chiare per quello che potrebbe diventare a tutti gli effetti un uomo spogliatoio oltre che uno spirito guida per la società del tecnico Andrea Sottil. Florian non ha parlato solo di calcio giocato, ma anche di tutti i calciatori che assieme a lui si stanno mettendo in mostra. Ecco le sue parole nei confronti del compagno di reparto Beto e del centrocampista Sandi Lovric.

Il parere sui compagni — "L'assist per Lovric è una cosa istintuale, non si può pensare. Ho fintato e ho visto che era libero, ho preferito passargliela per il primo gol. È stato importante per sbloccare la partita". Poi ha aggiunto anche qualche dichiarazione sul bomber portoghese: "Importante per gli attaccanti avere confidenza in campo e sono felice che abbiano segnato, alzerà l'asticella per tutti".