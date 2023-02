Notizie Udinese – Thauvin subito in campo? / Verso il Torino

L'Udinese ha iniziato a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Non perdere tutte le ultime sul campo da gioco e su Thauvin

Redazione

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Il mercato è terminato proprio da poche ore e i bianconeri si sono dati un gran da fare soprattutto nelle ultime ore visto che non solo c'è stato l'arrivo di un nuovo esterno d'attacco, Florian Thauvin, ma soprattutto la cessione di un'ottima mezz'ala come Jean Victor Makengo. Terminate le trattative, però, la testa va unicamente al calcio giocato e al campo. Si pensa alla partita di domenica che non sarà assolutamente semplice, visto che alle ore 15 ci sarà da fare contro un Torino di altissimo livello. Nel frattempo andiamo a vedere se potrà essere anche l'incontro dell'esordio del nuovo grande acquisto citato in precedenza.

Proprio qualche ora fa è ricominciata sui campi del Bruseschi la preparazione dei ragazzi in vista della partita di cui vi abbiamo parlato in precedenza. Oggi per la prima volta c'è stata l'occasione di vedere sul campo da gioco il francese Thauvin. Ora avrà qualche giorno per ambientarsi ed andare subito in ballottaggio con i due attaccanti attualmente titolari. Si parla di una sfida molto appassionante e che probabilmente il tecnico si porterà avanti per diverse settimane visto che tutte e tre i profili interessati sono molto duttili ed utili per la causa.

Il duello per l'attacco — Isaac Success e Beto stanno deludendo le aspettative e di conseguenza non è da escludere una possibile panchina in vista dei prossimi impegni, soprattutto se Thauvin entrerà sin da subito con il piglio giusto. Al momento resta difficile poter fare delle previsioni, ma si spera che il francese riesca a mostrare tutte le sue qualità. Contro il Torino la possibilità che possa esordire resta veramente elevata. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato e su questo ultimo giorno di mercato. Becao vicino all'addio <<<