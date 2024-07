Notizie Udinese – Thauvin già al top: sarà lui la nuova guida del club

Florian Thauvin è già al top della forma e si prepara all'inizio ufficiale della stagione. Ecco tutti i dettagli sul calciatore ex Marsiglia

Vero, la prima partita era contro una squadra di seconda serie slovena che non ha nemmeno dato la possibilità di raccogliere chissà quali dati. Allo stesso tempo, però, c'è un informazione che sicuramente fa piacere alla maggior parte dei fans dell'Udinese. Dopo l'addio di Roberto Pereyra e i box forzati per Gerard Deulofeu serve una nuova guida tecnica.

Il calciatore pronto per raccogliere l'eredità dovrebbe essere Florian Thauvin. L'attaccante francese non ha esitato e si è subito preso la fascia da capitano. Una decisione importante che da un segnale forte in vista dell'inizio del campionato. Kosta Runjaic confida follemente sulle capacità dell'ex Marsiglia e Tigres. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'addio di Perez <<<