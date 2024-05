News Udinese – Thauvin torna in campo: recupera per lunedì?

Il calciatore più in forma nel corso di questa stagione ha fatto il punto in vista dei prossimi incontri di campionato. Ecco tutti i dettagli

Florian Thauvin è il calciatore che nel corso di questa stagione ha tirato più volte l'Udinese al di fuori del pericolo. Per poter centrare la salvezza c'è un bisogno disperato delle sue giocate e soprattutto della sua qualità. Proprio per questo motivo la squadra si prepara al prossimo incontro di campionato ed attende notizie riguardanti il suo rientro.

La prima buona notizia è quella che il ragazzo ex Marsiglia ha ripresa ad allenarsi. Una scelta che fa ben sperare in vista degli ultimi match. Sicuramente non ci sarà questo lunedì contro il Napoli, ma mai dire mai in vista della prossima sfida di campionato in casa con l'Empoli.