Mercato Udinese – Thauvin vuole tornare in patria: Montpellier su di lui

L'attacco della squadra è sicuramente pieno di tanti nuovi giocatori e in questo istante non ci si può permettere di attendere Florian Thauvin

Inutile negarlo, la scintilla tra la squadra del Friuli Venezia Giulia e il campione del Mondo Florian Thauvin non è mai scoccata. Si parla di un calciatore che nel corso degli anni ha dimostrato di essere d'altissimo livello, ma che allo stesso tempo in questo ultimo periodo non è mai riuscito a mettersi effettivamente in mostra. Dopo sei mesi, la società è già chiamata a fare un punto della situazione e soprattutto a cercare in tutti i modi di prendere la scelta giusta con il calciatore ex Marsiglia. Andiamo a conoscere le soluzioni possibili.

Al momento in pole position sembra esserci proprio l'addio del calciatore che ha vinto anche in Messico con il Tigres. La concorrenza in attacco sarà altissima, basti pensare che nel corso della prossima stagione le seconde punte già presenti nel club saranno Matheus Martins, Isaac Success e Gerard Deulofeu. Oltre il rischio a giocare di nuovo solo qualche spezzone di gara, va anche aggiunta la possibilità che mister Sottil non lo consideri più tra le primissime scelte e di conseguenza finisca fuori dai radar tecnici.

Il Montpellier si fa avanti — E' tempo di mercato e le voci si rincorrono. La Gazzetta dello sport le riporta anche nella rubrica "La hit degli affari" dove, al quarto posto, c'è quella che interessa l'Udinese: Florian Thauvin al Montpellier. Il giocatore transalpino che non ha convinto il club, è pronto al rientro in patria. Su di lui è forte l'interesse del Montpellier che potrebbe approfondire la trattativa nei prossimi giorni.