Inter-Udinese | Thuram nel post partita: le parole del giocatore

Marcus Thuram, attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la sconfitta subita contro l'Udinese. Ecco cosa ha dichiarato: "Quando cerchi di cambiare il risultato, provi ogni possibile soluzione e ci abbiamo tentato. In spogliatoio abbiamo detto che la stagione è ancora lunga e che dobbiamo continuare a lavorare sui nostri errori".

Il match:

"Dopo il gol abbiamo un po' abbassato la guardia, l'Udinese ha un gioco diretto che ci ha creato problemi. Nella seconda metà della partita abbiamo giocato bene, ma non siamo riusciti a trovare il gol. Ci sono stati molti aspetti positivi sui quali possiamo fare affidamento. "

Alle vostre spalle ci sono giovani promettenti come Bonny e Pio Esposito:

"Hanno ancora poca esperienza, ma hanno già accumulato esperienza a livelli importanti, lo avete notato; sono davvero forti. "

Ora il derby d'Italia contro la Juventus:

"Adesso ci sarà la nazionale, poi torneremo all'Inter e ci prepareremo nel migliore dei modi. "

