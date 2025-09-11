Udinese News – I tifosi bianconeri in marcia verso la Torre pendente!

E’ tutto pronto per la seconda trasferta della stagione dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, circa 1. 100 sostenitori accompagneranno la squadra in Toscana, con viaggi di andata e ritorno ma anche con un soggiorno di due giorni: L'importanza dei più di mille (attualmente 1100 previsti) tifosi che domenica si recheranno a Pisa è notevole, nonostante il costo del biglietto sia piuttosto elevato e la prevendita non sia stata ottimale.
Inizia la trasferta dei tifosi friulani verso Pisa dove domenica si giocherà il match valido per la terza giornata di campionato
Il giornale dice: "I tifosi sono molto desiderosi di vivere questa nuova trasferta, dato che il Pisa è tornato nel massimo campionato dopo 34 anni. Quindi, il popolo bianconero si unirà in massa in Toscana, per assaporare una deliziosa bistecca fiorentina, ammirare la Torre e poi dirigersi alla Cetilar Arena, conosciuta anche come Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, tentando di supportare la squadra verso un altro trionfo".
