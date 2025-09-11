Udinese News – I tifosi bianconeri in marcia verso la Torre pendente!

E’ tutto pronto per la seconda trasferta della stagione dell'Udinese. Secondo quanto riportato da Il Gazzettino, circa 1. 100 sostenitori accompagneranno la squadra in Toscana, con viaggi di andata e ritorno ma anche con un soggiorno di due giorni: L'importanza dei più di mille (attualmente 1100 previsti) tifosi che domenica si recheranno a Pisa è notevole, nonostante il costo del biglietto sia piuttosto elevato e la prevendita non sia stata ottimale.