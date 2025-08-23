Udinese News – I tifosi chiedono gli ultimi sforzi dal mercato: il punto

I tifosi bianconeri sono desiderosi di vivere una stagione con degli obiettivi interessanti e chiedono alla società uno sforzo di mercato

A due giorni dall'inizio del campionato per l’Udinese, il mercato occupa le attenzioni a Udine. Il Gazzettino sostiene che la punta che formalizzerà il contratto la prossima settimana sarà Walid Cheddira, 27 anni, in arrivo dal Napoli. Inoltre, ci sono buone possibilità che la squadra si arricchisca con altri due attaccanti: Adam Buska, polacco di 29 anni proveniente dal Midtylland, e Nicolo Zaniolo, di 26 anni, del Galatasaray. Inoltre, la trattativa con il Napoli per l'esterno Alessandro Zanoli è ben avviata.