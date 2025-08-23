A due giorni dall'inizio del campionato per l’Udinese, il mercato occupa le attenzioni a Udine. Il Gazzettino sostiene che la punta che formalizzerà il contratto la prossima settimana sarà Walid Cheddira, 27 anni, in arrivo dal Napoli. Inoltre, ci sono buone possibilità che la squadra si arricchisca con altri due attaccanti: Adam Buska, polacco di 29 anni proveniente dal Midtylland, e Nicolo Zaniolo, di 26 anni, del Galatasaray. Inoltre, la trattativa con il Napoli per l'esterno Alessandro Zanoli è ben avviata.
mondoudinese udinese news udinese Udinese News – I tifosi chiedono gli ultimi sforzi dal mercato: il punto
udinese
Udinese News – I tifosi chiedono gli ultimi sforzi dal mercato: il punto
I tifosi bianconeri sono desiderosi di vivere una stagione con degli obiettivi interessanti e chiedono alla società uno sforzo di mercato
Nel frattempo, per quanto concerne la partita contro il Verona, Runjaic prenderà una decisione tra oggi e domani riguardo la convocazione di Jurgen Ekkelenkamp, che, a causa di un affaticamento muscolare, è rimasto in tribuna contro la Carrarese, ma sta mostrando evidenti segni di miglioramento. Per quanto riguarda la formazione da schierare in campo, dovrebbe essere confermata almeno per 10 undicesimi quella che ha vinto contro la squadra di serie B lunedì scorso.
L'unico dubbio è a sinistra tra Zemura e Kamara. Le ultime di mercato: Il club offre ma viene respinto! La situazione<<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA